Ретейлеры сообщили о нормализации ситуации с доставкой продуктов на дом в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Торговые сети нормализовали ситуацию с поставками продуктов в магазины и их доставкой потребителям в Москве, где с 11 февраля наблюдаются рекордные осадки. Об этом ТАСС сообщили в "Сбермаркете", осуществляющем доставку из "Ленты", "Ашана", Billa, "Азбуки Вкуса", Metro и других сетей, а также в X5 Retail Group и "Магните".

"В связи с тяжелыми погодными условиями в пятницу - воскресенье мы испытывали некоторые трудности. Из-за снегопада по улицам было сложно просто ходить обычным людям, не говоря уже о доставке заказов. В субботу из-за этого у нас случилась кратковременная просадка - часть заказов, но не более 10%, в Москве были доставлены не вовремя. Начиная с воскресенья мы нормализовали сроки и условия доставки при высоком спросе и сложных погодных условиях. Сейчас клиенты в Москве могут оформить заказ и получить его в тот же день в среднем через три-четыре часа при доставке из гипермаркетов или же от 20 минут при формате быстрой доставке. Это соответствует нашим обычным показателям", - сообщили в "Сбермаркете".

Во "Вкуссвиле" ТАСС сообщили, что для стабилизации ситуации с задержками заказов увеличили штат курьеров, переводили заказы на пеших курьеров. а также включили минимальную сумму, которая зависела от магазина и его загруженности. "Сейчас ситуация уже под контролем. Опоздания по времени доставки могут быть, но это скорее частные случаи", - сообщили в компании.

Доставка продуктов в магазины

В X5 Retail Group, управляющей "Перекрестком", "Каруселью" и "Пятерочкой", ТАСС сообщили, что сложности с доставкой продуктов в торговые точки носили точечный характер, коснулись единичных магазинов и доставки части продуктов с коротким сроком годности, которые поставляются в магазины на ежедневной основе. "Сейчас ситуация стабильная, поставки идут в штатном режиме", - отметил представитель компании.

В "Магните" сейчас также не видят проблем с поставками товаров потребителям.