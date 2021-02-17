Представители Росатома и Киргизии обсудили перспективы сотрудничества в атомной отрасли

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николай Спасский встретился с министром чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообеком Ажикеевым. Стороны обсудили задачи в рамках работ по программе рекультивации территорий в Киргизии и обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества, говорится в сообщении Росатома.

"Были подробно обсуждены задачи по объектам в Киргизии, возникающие в связи с выходом на основной этап работ в рамках межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно перспектив расширения сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой по атомной и смежной тематикам.

Встреча Спасского с Ажикеевым состоялась 17 февраля в рамках рабочего визита киргизского министра в Россию.