В "Ростелекоме" заявили, что благодаря ПВОЛС Калининград получил безопасный канал связи

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 17 февраля. / ТАСС/. Благодаря новой подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Кингисепп - Калининград" "Ростелекома" еще один регион РФ получил безопасный канал связи. Такое заявление сделал в беседе с журналистами специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров "Ростелекома" Сергей Иванов.

"Это (завершение строительства ПВОЛС - прим. ТАСС) значит, что еще один регион получил надежную, безопасную, с огромной перспективой на будущее развитие оптоволоконный канал связи, и соответственно интернета и всех ИТ-услуг. Для "Ростелекома" это не новая задача, за последние 5 лет проделана огромная работа и оптоволоконные кабели проложены в такие регионы как Сахалин, Магадан, Камчатка и что мне особенно приятно - мы провели кабель на все южнокурильские острова", - сказал он.

По словам Иванова, завершение строительства ПВОЛС является важным событием не только для Калининградской области, но и для всей России. Запуск такого проекта позволит не переживать за возможные перебои на сетях, которые расположены на территории других стран. В "Ростелекоме" подчеркнули, что новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре - ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран. Спецпредставитель президента добавил, что строительство этого кабеля заняло два года, из них практически год производилось проектирование, во время которого компания получила в том числе международные согласования, и один год велось строительство линии связи, которая проложена по дну Балтийского моря от Кингисеппа до Калининграда.

Безопасная линия

В среду президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил на торжественном мероприятии о завершении строительства подводной волоконно-оптической линии связи "Кингисепп - Калининград", построенной для повышения доступности услуг связи на территории России. Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1 115 км, пропускная способность - 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая ПВОЛС обеспечит готовность цифровой инфраструктуры "Ростелекома" к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг и решений, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.

Трасса прокладки ПВОЛС в водах Балтийского моря имеет 50 пересечений с газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, например с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2". Кроме того, во время строительства силами Балтийского флота было уничтожено семь морских мин. По данным Осеевского, стоимость проекта ПВОЛС "Кингисепп - Калининград" составила чуть меньше 6 млрд рублей. Ввод в промышленную эксплуатацию линии намечен на конец марта 2021 года. Сейчас трафик передается в сетях международных операторов, но по мере того как эти договора будут заканчиваться "Ростелеком" будет переводить данный трафик на новую ПВОЛС.

Иванов во время мероприятия сообщил, что в проекте заложена мощность для увеличения нагрузки на оптоволоконную линию. "Можем в 80 раз увеличить его пропускную способность по сравнению с теми потребностями, которые сегодня есть", - пояснил Осеевский.

Спецпредставитель президента добавил, что региону могут понадобиться новые мощности для обслуживания гражданского порта в Балтийске, для проекта "Безопасный город" и для разнообразных экологических проектов, например, для работы проектов с переработкой мусора. "Вообще без IT сейчас ничего не возможно, даже работа общественного транспорта", - подчеркнул он.

В свою очередь президент "Ростелекома" объяснил, что компания думает над тем, чтобы предоставлять услугу транзита международного трафика через территорию России. Скорее всего компания будет использовать данную ПВОЛС в том числе в интересах проекта "Европа-Азия".

По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, регион раньше передавал весь трафик информацию из Калининградской области через международные кабели. "Это [было через] либо территории, в том числе Литвы, Польши, либо через большие хабы в Германии, Швеции. Теперь <...> проложена новая кабельная линия, которая обеспечит полностью уже все потребности нашего региона. То есть мы можем существовать в режиме информационного обмена с основной территорией [России] без использования международных кабелей и международных центров обработки данных. Мы в этом смысле стали полностью независимыми и это гарантирует нам информационную безопасность, в том числе", - сказал глава региона.

Инфраструктура региона

К Калининградской области проложены 10 магистральных волоконно-оптических линий связи, но все они проходят по территории сопредельных государств. ПВОЛС "Кингисепп - Калининград", проложенная в Балтийском море, связывает регион с основной территорией страны напрямую, отметил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль. "Оптическая магистраль обеспечит полное кольцевое резервирование выхода сетей связи Калининградской области на магистральную цифровую сеть РФ в дополнение к имеющимся наземным линиям связи, проложенным по территории сопредельных государств. Таким образом мы достигнем цифровой территориальной целостности страны, создадим единое цифровое пространство с "большой" Россией", - сказал ТАСС министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.

Возможность выхода в интернет в Калининградской области имеют свыше более 1,8 млн зарегистрированных абонентов. В их числе около 240 тыс. подключенных стационарно и почти 1,6 млн имеющих мобильное подключение к сетям. Услуги по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет оказывают 36 операторов связи. "97% жителей Калининградской области, проживающих в крупных и средних населенных пунктах, обеспечены мобильной связью и имеют возможность выхода в сеть интернет на высоких скоростях, включая мобильный широкополосный доступ по технологиям 3G и 4G. В поселках Калининградской области с численностью населения 100 и менее человек проживает 3% жителей региона. Такие населенные пункты обеспечены мобильной связью (2G)", - уточнил Рыскаль.

Инфраструктура региона позволяет обеспечивать покрытие сотовой связью всей территории Калининградской области, но жители отдаленных поселков сталкиваются с проблемой доступа к скоростному интернету, признал Рыскаль. "Проблемы с мобильной связью и доступом в сеть интернет в сельских поселениях есть. Мы о них знаем, но решить мгновенно не получится, нужны значительные финансовые ресурсы. Так называемое "цифровое неравенство" устраняем за счет реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". За два года мы подключили к сети интернет более 90 социально значимых объектов региона, которые расположены небольших населенных пунктах. <...> В 2021 году еще 65 социально значимых объектов в Калининградской области будут подключены к глобальной сети. На реализацию проекта будет затрачено более 62 млн. рублей из средств федерального бюджета", - уточнил региональный министр.