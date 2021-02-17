Росстат вторую неделю подряд фиксирует инфляцию в России на уровне 0,2%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 9 по 15 февраля 2021 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика сохраняется вторую неделю подряд.

С начала февраля потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года - на 1,1%. В годовом выражении инфляция на 15 февраля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,41%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров выросли цены: на мясо кур - на 1,4%, маргарин - на 0,9%, рыбу мороженую - на 0,5%, колбасу копченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания и сыры сычужные - на 0,3%, колбасу вареную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия, смеси сухие молочные для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, говядину, свинину, баранину, консервы мясные, сметану, творог жирный, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, вермишель и соль поваренную - на 0,1%.

Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,9%, в том числе в 53 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%, в 20 субъектах - на 2,0-6,0%. В 5 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены снизились на 0,1-9,4%.

Масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах - на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-1,8%. В 21 субъекте цены не изменились. В то же время в 29 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы - на 3,6%, картофель - на 2,0%, помидоры - на 1,7%, морковь - на 1,6%, лук репчатый и яблоки - на 1,1%, капусту белокочанную - на 1,0%. Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,1%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 7 субъектах - на 1,0-2,8%. В 27 субъектах цены выросли на 0,1-1,5%. В 20 субъектах цены не изменились

Кроме того, цены снизились: на пшено, конфеты шоколадные и водку - на 0,2%, консервы фруктовоягодные для детского питания, чай черный и карамель - на 0,1%. Цены на масло сливочное, молоко, муку пшеничную, крупу гречневую, рис и печенье не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, троксерутин, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,5%, флуоцинолона ацетонид и алмагель - на 0,3%, офтан катахром и линекс - на 0,1%. Цены на ренни, валокордин и бромгексин снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,7%, порошки стиральные - на 0,6%, щетки зубные - на 0,5%, пеленки для новорожденных, сухие корма для животных - на 0,2%, мыло туалетное, прокладки женские гигиенические - на 0,1%. Цены на бумагу туалетную, мыло хозяйственное и пасту зубную не изменились. В то же время цены на подгузники детские снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на шампуни - на 0,6%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,5%, майки, футболки мужские и кроссовые туфли для взрослых - на 0,2%, легковые автомобили, колготки женские, носки мужские, а также детские костюмы спортивные, футболки, носки, гольфы, брюки из джинсовой ткани и кроссовые туфли - на 0,1%.

Не изменились цены на смартфоны. Цены на электропылесосы напольные снизились на 0,9%, телевизоры - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.