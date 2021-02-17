ФАС получила обращения по вопросу повышения цен на такси

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ФАС получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, служба рассмотрит их в установленном порядке, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке", - отмечает начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева, слова которой передает пресс-служба.

В ФАС добавляют, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги.

"Также в связи с тем, что доля "Яндекс.Такси" + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий", - отмечают в ведомстве.

Ранее общественники обратились в антимонопольную службу с требованием проверить тарифы на такси в период с 12 по 15 февраля - в период сильных снегопадов в Москве и других регионах страны, рассказал ТАСС председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

По его словам, общественникам поступили жалобы на рост тарифов в "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и других агрегаторах. По словам граждан, наиболее высокий рост цен был зафиксирован в Москве - в 5 раз, в регионах - в 3 раза. При этом в эти дни в большинстве городов центральной России прошли обильные снегопады, что стало препятствием для использования личных автомобилей.

Комментарий рынка

В "Яндекс.Такси" со своей стороны напомнили, что из-за рекордных снегопадов в городах России многие таксисты по разным причинам не вышли на смены. "Те, кто все же смог продраться сквозь метель, выполняли заказы вдвое дольше обычного: на 5 км дороги у водителей уходило 10-20 минут, вместо 5-10 минут", - отметили там.

В компании обратили внимание на то, что стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на ее итоговую стоимость. "Поэтому, несмотря на то, что стоимость 1 км и 1 минуты мы не меняли, из-за снегопада и очень низкой средней скорости в городе стоимость поездок значительно выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Кроме того, на цену влияет и спрос на такси: он был значительно выше, чем годом ранее", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт. И очень многие люди просто не хотят мерзнуть на улице и едут "от двери до двери" на такси. Вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся привлечь на линию как можно больше водителей", - добавили в компании.