Российский рынок акций закрылся снижением индексов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели показал неоднородную динамику с преобладанием продаж. Так, индекс Мосбиржи снизился на 1,67%, до 3436,80 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,16%, до 1462,35 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:35 мск вырос на 0,35%, до 73,99 руб., евро снизился на 0,21%, до 89,06 руб.

"В начале дня индекс Мосбиржи заходил выше 3500 пунктов, но техническая перегретость и слабеющий оптимизм на внешних рынках не позволили IMOEX реализовать штурм максимумов. Во второй половине дня давление продавцов заметно усилилось", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Он добавил, что нефтяные цены также потеряли темп роста - ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 1% и остается на уровне $63,7 за баррель.

"Тревогу вызывает ускорение роста доходностей 10-летних казначейских облигаций США. Потенциально это может стимулировать часть инвесторов переключить фокус на облигации и, соответственно, затормозить подъем рынков акций. Тем временем в США, по сообщениям СМИ, обнаружен новый гибридный штамм коронавируса. К негативным факторам добавим усиление напряженности по линии Вашингтон - Пекин, которое наблюдается вопреки ранее звучавшим прогнозам о "потеплении" двусторонних отношений при новом президенте США Джо Байдене", - полагает эксперт.

На стороне покупателей остаются смягчение ограничительных мер в отдельных странах и регионах, массовая вакцинация, а также сохранение мировыми регуляторами сверхмягкой ДКП, считает Бахтин.

Рынок акций

Среди лидеров снижения на Мосбирже стали акции "Новатэка" (-3,57%), чистая прибыль которого по итогам IV квартала в результате признания убытков от курсовых разниц и других разовых факторов оказалась несколько ниже прогноза, рассказал аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

"У компании, с одной стороны, большие капитальные затраты, но на фоне холодной зимы параметры могут улучшиться далее. Бумаги падают к 1 357 руб., могут просесть - к 1 328 руб., но среднесрочный взгляд вполне позитивный", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Под давлением оказались и акции "Энел Россия" (-6,24%). "Компания пересмотрела свои прежние решения по дивидендам, перенеся выплаты в размере 3 млрд руб. на 2023 год. Это расстроило инвесторов, бумаги снижаются к локальному минимуму 0,8585 руб. и оставляют за собой возможность снижения к 0,8500 руб.", - считает Бодрова.

Прогноз на 18 февраля

По оценкам "БКС Мир инвестиций", покупательская активность в четверг может остаться сдержанной. "Только весомый позитив может позволить российскому рынку пробиться к новым вершинам", - полагает Александр Бахтин.

По прогнозам, завтра инвесторы обратят внимание на важную статистику. В США будут обнародованы данные API и EIA о недельных изменениях запасов нефти, о числе выданных разрешений на строительство в январе, о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, а также представлены данные о февральском индексе производственной активности от ФРБ Филадельфии. Росстат, как ожидается, сообщит январские показатели по безработице и розничным продажам.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на четверг - 3400-3500 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,5-74,5 руб. В "Фридом финанс" завтра ожидают повышения российского фондового сегмента. Целевые диапазоны для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3405-3490 пунктов, а также 73,65-74,35 руб. и 88,90-89,40 руб. за доллар США и евро соответственно.