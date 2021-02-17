Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП. Об этом говорится в распространенном в среду исследовании вашингтонского Института международных финансов.

По оценкам экспертов, на разработанные властями разных стран программы государственной поддержки их экономики пришлось около $12 трлн госдолга, на международные компании - $5,4 трлн, банки - $3,9 трлн и домохозяйства - $2,6 трлн.

Кроме того, отмечается в докладе, за прошлый год рост госдолга всех стран оказался на 35 п. п. выше по сравнению с 2019 годом. Такие данные, продолжили специалисты, выше темпов роста госдолга во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда максимальное значение этого показателя составило 15 п. п.

Ожидается, что в этом году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится еще на $10 трлн. Кроме того, как отметили авторы работы, властям в этот раз будет сложнее справиться с ростом госдолга, чем после мирового финансового кризиса. Так, "преждевременная отмена господдержки может привести к всплеску банкротств и новой волне проблемных кредитов", считают эксперты. Многие компании все больше полагаются на государственную поддержку, что может только усугубить ситуацию, отмечается в докладе.

Как подчеркнули в институте, рост госдолга был особенно высоким в европейских странах: Греции, Испании и Франции. Среди развивающихся экономик в прошлом году данный показатель был наибольшим у Китая, за ним следуют Турция, Республика Корея и Объединенные Арабские Эмираты. При этом, по данным авторов работы, наибольший уровень накопления корпоративного долга был зарегистрирован в России и Перу.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году мировая экономика восстановится и вырастет на 5,5%. При этом, по оценкам фонда, общий суверенный государственный долг всех стран в конце прошлого года составил 98% мирового ВВП.