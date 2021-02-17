Посол РФ сообщил, что "Северный поток - 2" находится в центре энергодиалога Москвы и Вены

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Вопрос реализации газопровода "Северный поток - 2" находится в центре энергетического диалога Австрии и России при обоюдной политической поддержке. Об этом сообщил в среду посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Энергетические концерны "Газпром" и OMV тесно сотрудничают более 50 лет, и проект газопровода "Северный поток - 2", в котором Австрия принимает активное участие в качестве инвестора, остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога", - сказал посол, выступая на онлайн-конференции на тему состояния российско-австрийских отношений.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag приветствовал поддержку со стороны Германии строительства "Северного потока - 2" и назвал его европейским проектом, который отвечает интересам Европы. Он отметил, что от строительства газопровода выиграют Австрия, Германия и другие европейские страны, а также предупредил, что Евросоюзу не следует идти против "Северного потока - 2".

3 февраля глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, "Северный поток - 2" отвечает интересам энергобезопасности Европы и РФ остается в данной сфере важным партнером. Министр призвал не увязывать потенциальные санкции в отношении России из-за Алексея Навального со строительством трубопровода.

Австрия традиционно выступает в поддержку реализации "Северного потока - 2", который, по ее мнению, гарантирует диверсификацию поставок энергоносителей в Европу. Партнером "Газпрома" в строительстве газопровода является австрийская нефтегазовая компания OMV, доля в которой принадлежит австрийскому государству.