В ФРС назвали далеким от ожиданий состояние экономики США

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Показатели американской экономики далеки от долгосрочных целей, которые ранее задавала Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 26-27 января заседании руководящего Комитета ФРС по открытому рынку.

"Участники [заседания] отметили, что экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета и что проводимая политика должна оставаться адаптивной до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты, - отмечается в протоколе заседания. - В связи с этим все участники поддержали сохранение нынешнего порядка работы комитета и основанные на практических результатах рекомендации по федеральным ставкам и темпам закупки активов".

В документе отмечается, что США пока не достигли "широкого и инклюзивного" восстановления рынка труда и целевого уровня инфляции в 2%. В ФРС считают, что, вероятно, "потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса", а это означает, что американская денежно-кредитная политика вряд ли скоро изменится. Иными словами, базовые ставки должны быть близки к нулю, а ежемесячные покупки активов финрегулятором сохранятся на уровне в $120 млрд.

Перед заседанием инвесторы ожидали, что ЦБ обсудит сокращение темпов скупки облигаций и сворачивание политики количественного смягчения. В документе не говорится о консультациях по этому поводу, при этом председатель финрегулятора Джером Пауэлл впоследствии заявил, что ФРС, вероятно, сохранит адаптивную денежно-кредитную политику.

При этом участники заседания отметили, что программа количественного смягчения, в результате которой баланс ФРС достиг почти $7,5 трлн, "существенно облегчает финансовые условия и оказывает значительную поддержку экономике".