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Мишустин встретится с резидентами ОЭЗ "Моглино" в Псковской области

Премьер-министр продолжает реализовывать свой план по посещению наиболее проблемных регионов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершит в четверг рабочую поездку в Псковскую область. Как сообщила пресс-служба кабмина, премьер планирует посетить несколько промышленных объектов региона и встретиться с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино".

"В ходе поездки Мишустин также посетит особую экономическую зону "Моглино". Там он побывает на площадке <...> завода "Титан-Полимер", на предприятии по изготовлению лакокрасочной продукции "Нор-Маали" и встретится с резидентами особой экономической зоны", - говорится в сообщении пресс-службы. Также в графике председателя правительства осмотр строящегося комплекса "Социальный городок" в деревне Борисовичи. По итогам поездки премьер побеседует с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В поездке Мишустина будут сопровождать министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Регионы с низкими показателями

Поездкой в Псков Мишустин продолжает реализовывать свой план по посещению наиболее проблемных регионов. С первых дней в должности он говорил о том, что планирует регулярно выезжать в российские города, чтобы понимать ситуацию на местах. Своим заместителям премьер тоже поручал как можно чаще ездить в субъекты, в первую очередь проблемные. Он призывал в таких поездках общаться с людьми, а после "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи".

В 2019 году были определены десять регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями: Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих субъектов в правительстве был назначен куратор и утверждены индивидуальные программы развития, на их реализацию было решено направить в два этапа 100 млрд рублей.

Об ОЭЗ "Моглино"

"Моглино" - единственная в Северо-Западном федеральном округе экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. Она создана в 2012 году, сейчас ее резидентами являются 13 российских и иностранных компаний. Одним из якорных резидентов ОЭЗ является компания "Титан-полимер", изготавливающая гранулы из полиэтилентерефталата. Производство является уникальным для России, оно позволяет выпускать неограниченное количество видов полимеров и может обеспечить страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа.

В ноябре 2020 года губернатор Псковской области в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в ближайшие два-три года власти региона рассчитывают создать 1,3 тыс. новых рабочих мест. Причем появятся они именно за счет развития производств на территории ОЭЗ "Моглино".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПсковская область
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