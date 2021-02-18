Эксперты назвали самые быстрорастущие отрасли среди самозанятых в 2020 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Продажи контента и услуги красоты стали самыми быстрорастущими отраслями среди самозанятых в 2020 году. Об этом сообщается в исследовании "ЮKassa" и "СберУслуги", основанных на данных о платежах за 2019 и 2020 годы, которые самозанятые принимают через "ЮKassa", и о количестве пользователей, зарегистрированных в разных профессиональных сегментах на "СберУслугах".

Аналитики сервисов выяснили, что сильнее всего количество самозанятых увеличилось в 2020 году в сегменте продаж аудио- и видеоконтента - в девять раз. Это различные авторские онлайн-курсы и тренинги; продажи "минусов" песен и битов. За ними идут услуги в сфере красоты - рост в восемь раз, консультационные услуги (например, психологические консультации) - в семь раз, клининг и мелкий ремонт - в шесть раз. Замыкает топ репетиторство - рост в пять раз, а также онлайн-продажи одежды и обуви - в четыре раза.

"По данным ФНС, на начало января 2019 года самозанятых было чуть более 2 тыс., к февралю 2021 года их число выросло в 850 раз - до 1,7 млн человек. Безусловно, этому способствовало введение нового налогового режима для самозанятых, также рост количества тех, кто работает на себя, обусловлен появляющимися на рынке различными сервисами. <...> За 2020 год к "ЮKassa" подключились в 6,4 раза больше самозанятых, чем годом раньше. В свою очередь, оборот платежей увеличился в 10,6 раза, а число транзакций - в 9,7 раза, это подтверждает тренд самозанятости на рынке труда, особенно в регионах", - комментирует коммерческий директор "ЮMoney" Оксана Коробкина.

Обороты платежей самозанятым через "ЮKassa" за аудио- и видеоконтент в прошлом году увеличились в 19,3 раза по сравнению с 2019 годом, число платежей - в 20,5 раза. В сегменте консультационных услуг (к примеру, психологов, юристов) обороты платежей выросли в 11,3 раза, а их количество - в 18 раз. В других категориях эти показатели тоже увеличились: персональные услуги (например, стилисты, аренда оборудования и инвентаря, услуги по дизайну и фото- видеосъемке) - в 7,7 и 3,6 раза соответственно, образование - в 5,5 и 4,6 раза, уборка и мелкий ремонт - в 4,4 и 13,3 раза.

Самым популярным методом оплаты за товары и услуги самозанятых по-прежнему остаются банковские карты. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем в 2019. Самый большой рост числа платежей самозанятым в прошлом году показали системы бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay - в 68,5 раза относительно 2019 года. Из кошелька "ЮMoney" в 2020 году клиенты оплатили в 5,7 раза больше покупок у самозанятых, чем годом раньше. Через "ЮKassa" те, кто работает на себя, могут принимать онлайн-оплату даже без собственного сайта - с помощью сервиса выставления счетов через электронную почту, смс или мессенджеры. В минувшем году самозанятые таким образом выставили клиентам в 1,6 раза больше счетов, чем в 2019.