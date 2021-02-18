СМИ: словацкие работодатели готовы доплачивать за вакцинацию сотрудников "Спутником V"

ПРАГА, 18 февраля. /ТАСС/. Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии заявила, что ее члены готовы покрывать возможную разницу в цене между применяемыми в республике зарегистрированными в Евросоюзе вакцинами против коронавируса западного производства и российским препаратом "Спутник V", если правительство страны примет в четверг решение о его покупке для использования в Словакии без сертификации Европейским агентством лекарственных препаратов. Об этом сообщила газета SME .

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

Ассоциация, которая объединяет 11 тыс. работодателей, трудоустраивающих более 300 тыс. жителей республики с населением около 5,5 млн граждан, отметила, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%. Эта одна из крупнейших организаций Словакии. Она с начала февраля настаивает на скорейшем приобретении властями страны "Спутника V", ставя в пример Венгрию, которая начала применять препарат первой из государств - членов Евросоюза.

Пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов заявил ТАСС ранее, что жители республики проявляют повышенный интерес к "Спутнику V" и обращаются в дипломатическое представительство с вопросами по поводу возможности пройти вакцинацию российским препаратом.

Премьер-министр Словакии Игор Матович сообщил в среду, что правительство страны в четверг обсудит возможность покупки "Спутника V".