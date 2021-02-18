"Известия": АКОРТ ожидает роста цен на импортные товары из-за подорожания перевозок

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила Минпромторг о возможном росте цен на непродовольственные товары из-за подорожания стоимости контейнерных перевозок. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо АКОРТ.

По данным организации, стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года существенно возросла, в связи с чем АКОРТ просит Минпромторг учитывать данный факт при анализе динамики цен на товары у ретейлеров.

В письме АКОРТ отмечает, что цена поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем 2020 года. Аналогичная ситуация с поставками в балтийские порты, их стоимость в январе выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020 г. Железнодорожные перевозки выросли в цене почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем.

В Минпромторге "Известиям" подтвердили получение письма от АКОРТ и сообщили, что учтут фактор повышения стоимости контейнерных перевозок при анализе динамики цен.

В начале февраля заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев сообщал, что колебание стоимости перевозок грузов морским транспортом не повлияло на динамику цен на импортные потребительские товары в январе.