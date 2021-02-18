Итальянский институт инфекционных заболеваний дал положительное заключение о "Спутнике V"

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал собственное положительное заключение об эффективности и безопасности российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которое было направлено в Минздрав республики и председателю Совмина. Об этом сообщил в среду вечером в эфире популярной телепрограммы Porta a porta на первом канале государственного телевидения RAI директор медицинского учреждения профессор Франческо Вайя.

В данном институте занимаются лечением и исследованиями вызываемого новым коронавирусом заболевания с самого начала пандемии. "Мы провели свое исследование имеющихся в нашем распоряжении научных материалов о российской вакцине, в том числе опубликованных журналом The Lancet. И наше заключение положительное, эффективность вакцины более 92%, и она абсолютно безопасна. Заключение института мы передали в Минздрав, и оно должно быть донесено до председателя правительства [Марио Драги]", - сказал Вайя.

Он подчеркнул, что данное суждение носит исключительно "научно-технический характер". "Я убежден, что подобные оценки должны быть лишены какой-либо политической подоплеки. Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии", - добавил специалист.