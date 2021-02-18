Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 45% опрошенных женщин считают, что мужчина должен зарабатывать от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, чтобы содержать семью. Такие результаты показал опрос банка "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).

При этом, согласно результатам опроса, мнения о зарплате в 80-150 тыс. в месяц придерживаются и 48% мужчин. Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплатой 40-80 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 16% женщин и 17% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 150-300 тыс. рублей в месяц, а 6% женщин и 8% мужчин подняли планку еще выше - до 300-500 тыс. рублей и более в месяц.

Между тем 56% женщин считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. Наиболее популярна такая точка зрения в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах. По мнению еще 16% женщин, вклад обоих в семейный бюджет должен быть соразмерным, а 28% женщин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.

С утверждением, что мужчина должен зарабатывать больше женщины, согласны 42% мужчин. Такая точка зрения наиболее распространена на Северном Кавказе (83%), тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у нее лишь 23% сторонников, а в Москве и Московской области - 29%. При этом 43% мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 14% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.

Качества мужчины

Говоря о качествах, присущих настоящим мужчинам, женщины выше всего ставят верность и порядочность (25%), затем надежность и ответственность (22%), а на третье место ум и знания (11%). Доброта и щедрость, а также легкий характер и чувство юмора в женском рейтинге мужских достоинств набрали по 9%, следует из результата опроса.

У мужчин в списке главных качеств лидируют ум и знания, а также надежность и ответственность (по 19%), затем идет верность и порядочность (16%). Силу воли, упорство и терпение особо ценят 9% мужчин, а доброту и щедрость - лишь 7%.

При этом лишь по 2% мужчин и женщин среди основных качеств настоящего мужчины упомянули привлекательную внешность, а также богатство и высокую должность.

Опрос был проведен банком "Открытие" 12-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.