Товарооборот между Приморьем и Белоруссией вырос на 10% в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Приморьем и Белоруссией в 2020 году вырос на 10% - до $20,5 млн, в частности поставки продовольствия увеличились почти вдвое, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"По данным Дальневосточного таможенного управления, по сравнению с 2019 годом внешнеторговый оборот между Приморским краем и Республикой Беларусь увеличился на 10% и составил $20,5 млн. Благодаря ранее заключенным соглашениям почти в два раза выросли поставки продуктов питания", - сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Так, Белоруссия увеличила поставки колбасы, мяса птицы, молока, сгущенных сливок. Приморье поставляет рыбу и рыбную продукцию. Кроме того, стороны обсуждают вопросы привлечения белорусских специалистов к строительству культурно-образовательного центра в столице Приморья, приобретение коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники, а также техники для лыжных баз и заливки льда.

"В торговых сетях должна появиться новая качественная продукция из Белоруссии. Техника в городах и на дорогах хорошо себя зарекомендовала. Поэтому нужно продолжать работу по развитию двусторонних отношений, укреплению экономических, социальных, культурных связей", - цитирует пресс-служба губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В ноябре 2020 года на заседании рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Приморья были озвучены масштабные планы по развитию взаимодействия. Регион намерен закупить в Белоруссии 639 единиц различной техники, а компании из этой страны планируют участвовать в проектах по строительству жилья, культурных и медицинских объектов в Приморье. В крае летом - осенью планируется провести фестиваль белорусской продукции.