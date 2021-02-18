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Солодов: запас ГСМ на Камчатке позволил избежать дефицита при ремонте на Хабаровском НПЗ

Губернатор Камчатского края отметил, что необходимость создавать запасы топлива обусловлена спецификой региона

ТАСС, 18 февраля. Запас топлива, накопленный на Камчатке, позволил избежать дефицита во время ремонта Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил губернатор региона Владимир Солодов в интервью ТАСС.

"Что касается завоза топлива, у нас все благополучно обстоит, потому что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В отличие от материковых регионов мы вынуждены накапливать запасы. Поэтому те перебои, которые случились [из-за ремонта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе] в Хабаровском крае, Амурской области, Приморье - там, где нет запасов и работают с колес, - у нас не произошли. У нас были запасы, которые позволили, так скажем, сконцентрировать необходимый объем", - сказал Солодов.

Губернатор отметил, что Камчатка - один из ведущих регионов России по количеству автомобилей на душу населения. "Один автомобиль на двоих жителей приходится, а это значит, что в каждой семье есть автомобиль, а часто и два. Это значимый социальный фактор, потому что у нас такие [природные] условия, такой стиль жизни на Камчатке", - добавил он.

В середине января произошла остановка производства бензина на Хабаровском НПЗ (принадлежит ННК) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием, что привело к выпадающим объемам производства автомобильного бензина. Это вызвало проблемы с топливом в регионах Дальнего Востока. С 11 февраля ННК полностью возобновила поставки бензина марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС Дальнего Востока.

Теги
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