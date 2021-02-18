Продажи в магазинах duty free на Хайнане за неделю новогодних каникул превысили $232 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли (duty free) в южной китайской провинции Хайнань за неделю национальных каникул с 11 по 17 февраля по случаю празднования Нового года по лунному календарю превысил 1,5 млрд юаней (порядка $232,5 млн). Об этом сообщил департамент коммерции острова.

Как отмечается, в период новогодних каникул магазины duty free Хайнаня проводили различные акции, мероприятия и розыгрыши, предоставляли скидки с целью привлечения покупателей. По данным департамента коммерции, объем продаж провинциальной сети duty free по итогам "золотой недели" - так в Китае называют каникулы по случаю Нового года - превысил допандемийные данные 2019 года.

Пилотная программа развития сети duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. В настоящее время на острове функционирует девять магазинов беспошлинной торговли: по четыре находятся в городе-курорте Санья и в административном центре провинции - городе Хайкоу. Еще один магазин расположен в небольшом населенном пункте Боао (восточная часть острова), где ежегодно проводится Азиатский экономический форум.

В 2020 году объем продаж в магазинах беспошлинной торговли Хайнаня превысил 31,5 млрд юаней ($4,8 млрд).

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 31 января 2022 года. Его покровителем является Белый металлический бык.