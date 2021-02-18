Солодов: создание дальневосточной авиакомпании приведет к росту субсидий на авиаперелеты

ТАСС, 18 февраля. Создание единой дальневосточной авиакомпании приведет к увеличению объема субсидий на перелеты из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью ТАСС.

"Следующим логичным продолжением (после создания дальневосточной авиакомпании), по которому даны поручения президента, станет увеличение объема субсидий. Мы уверены, что с созданием дальневосточной авиакомпании и отдельные субсидии пойдут, которые целевым образом на это направление будут направлены", - сказал Солодов.

По его словам, сейчас сложилась "абсурдная ситуация", потому что средства, которые выделяют на субсидирование межрегиональных перелетов, делятся на равных условиях между центральными регионами России, Дальним Востоком, Сибирью по единственному критерию - количеству перевозимых пассажиров на рубль выделенной субсидии. "Очевидно, что дальневосточники проигрывают, потому что на Дальнем Востоке огромные расстояния и мало людей. Центральные густонаселенные регионы забирают основную часть субсидий. Хотя здесь это лишь один из видов транспорта, а у нас это в большинстве случаев безальтернативный вид транспорта, иначе не добраться", - подчеркнул губернатор.

Солодов также отметил необходимость субсидирования внутрирегиональных перелетов из федерального бюджета. "На Камчатке 90 авиационных маршрутов внутри полуострова. Зачатую это многочасовые перелеты с пересадками, большая часть которых осуществляется вертолетами, потому что нет аэропортов, нет взлетно-посадочных полос. Конечно, это огромная стоимость. Часто перелет по Камчатке существенно дороже, чем из Петропавловска-Камчатского в Москву", - сказал он, отметив, что из средств регионального бюджета субсидировать перелеты всех внутрикраевых рейсов не удастся.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны налаженное воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Как позже доложил президенту премьер-министр Михаил Мишустин, авиакомпания будет создана на базе компании "Аврора".