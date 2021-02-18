В Австралии заявили, что действия Facebook не изменят планы властей принять медиакодекс

СИДНЕЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Действия социальной сети Facebook, ограничившей в четверг возможности публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей на территории Австралии, не изменят намерение правительства страны принять кодекс ведения переговоров для СМИ. Об этом заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг в ходе пресс-конференции в Канберре.

"Сегодняшние события подтверждают огромную рыночную власть цифровых гигантов, они занимают очень большое место и в нашей экономике, и на медиаландшафте страны. Однако правительство Скотта Моррисона [премьер-министр Австралии] по-прежнему намерено ввести кодекс в действие. Мы хотим, чтобы цифровые гиганты платили медиакомпаниям за создание оригинального журналистского контента", - сказал Фрайденберг, назвав действия Facebook "неправильными и ненужными".

Казначей отметил, что ограничения Facebook, затронувшие также страницы организаций, не являющихся СМИ, были введены неожиданно и правительство не получало никаких уведомлений от администрации социальной сети. "Я разговаривал с ним [главой Facebook Марком Цукербергом] сегодня утром. Это был довольно продолжительный, конструктивный разговор, касавшийся того, как будет работать кодекс", - сообщил Фрайденберг.

Также глава ведомства подчеркнул, что ограничения Facebook, затронувшие ряд правительственных и благотворительных организаций, не могут быть связаны с кодексом ведения переговоров. "Их решение заблокировать доступ к правительственным сайтам, экстренным службам или бюро метеорологии было совершенно не связано с кодексом СМИ, который еще не прошел через парламентские слушания", - сказал казначей.

Кодекс для медиарынка Австралии

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости принять новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, цифровые платформы Google и Facebook стали "неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний", что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса был разработан обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал медиакодекс в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений. Позднее Фрайденберг сообщил, что "правительство согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами Facebook и Google", однако 18 февраля администрация социальной сети приняла решение об удалении всех публикаций на страницах австралийских СМИ. Также для пользователей в Австралии была отключена возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей.

Страницы десятков правительственных и общественных организаций Австралии также оказались затронуты ограничениями, введенными Facebook в четверг. В число пострадавших попали некоторые региональные министерства и ведомства, государственное метеобюро, национальное профсоюзное движение, а также ряд социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы "очень широким" пониманием того, что является новостями, и сняла ограничения со страниц, не имеющих отношения к СМИ.