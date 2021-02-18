Число закупок малого объема в "РТС-тендер" увеличилось на 38% в 2020 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество закупок малого объема на электронной торговой площадке "РТС-тендер" увеличилось в 2020 году на 38%. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе площадки.

Закупки малого объема по закону о госзакупках - это неконкурентный вид определения поставщика, при котором цена контракта не превышает 600 тыс. рублей.

"По итогам 2020 года в магазинах закупок малого объема "РТС-тендер" по закону о госзакупках было проведено свыше 670 тыс. процедур на сумму порядка 47 млрд рублей, что превысило итоги 2019 года на 38% и 31% соответственно", - сказали в пресс-службе.

Наиболее популярными отраслями закупок прошлого года стали поставка продуктов питания, хозяйственных товаров, канцелярских товаров, дезинфицирующих средств, строительных материалов, уточнили в пресс-службе.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.