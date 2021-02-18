HeadHunter зафиксировал рост числа вакансий без опыта работы у ИП в январе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Работодатели в сфере МСП существенно нарастили активность найма персонала, стали чаще искать молодых специалистов без опыта работы и увеличили число вакансий с постоянным удаленным форматом работы по сравнению с началом 2020 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter.

По данным аналитики, доля вакансий в январе 2021 года, в которых от соискателя не требовался опыт, выросла у ИП на 7 п. п. и составила 30%, у малого бизнеса - на 21 п. п. - до 28%, у среднего бизнеса - на 12 п.п., до 25%. В свою очередь доля вакансий, в которых работодатель указал формат постоянной удаленной работы, выросла за год с 4% до 7% у ИП, с 2% до 3% в среднем, до 4% - в малом бизнесе.

В целом в начале 2021 года работодатели из сегмента МСБ разместили на hh.ru свыше 220 тысяч вакансий, что на 57% больше, чем в начале прошлого года. Наибольший прирост вакансий - 60% - отмечен у компаний малого бизнеса (с численностью от 15 до 100 сотрудников), вакансии от ИП и мелких компаний (менее 15 сотрудников) выросли на 54%, а от средних компаний (от 100 до 250 сотрудников) - на 58%.

Хотя восстановительный тренд в найме персонала наблюдается с лета, в начале 2021 года все еще остаются отрасли бизнеса, в которых потребность в персонале среди малого и среднего бизнеса все еще находится ниже уровня "допандемического" периода прошлого года. Это, прежде всего, услуги для населения (-3%), сельское хозяйство (-12%), искусство, культура (-37%) и общественная деятельность, благотворительность, НКО (-55%). При этом ни одна отрасль микробизнеса (ИП) в начале 2021 не показала падение числа вакансий.

Лидерами по приросту вакансий от МСБ стали работодатели, занятые в реальном секторе экономики - подрядные организации в отраслях, связанных с нефтью и газом, добычей полезных ископаемых, а также тяжелого машиностроения, энергетики, лесной промышленности и деревообработки. Тройку лидеров по количеству вакансий сформировали работодатели МСБ из следующих отраслей: информационные технологии, системная интеграция, интернет (20,8 тыс. вакансий суммарно от ИП, малого и среднего бизнеса), строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование (18,6 тыс. вакансий), розничная торговля (17,2 тыс. вакансий).

Медиана зарплатных предложений от работодателей МСБ также растет в начале 2021: за год предлагаемые зарплаты в вакансиях от ИП и в малом бизнесе повысились на 5 тысяч, до 45 тыс. рублей, и на 2,5 тыс., до 47,5 тыс. рублей - в среднем бизнесе.