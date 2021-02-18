"Опора России" предложила снизить налог на прибыль экспортеров IT-продуктов до 5%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предлагает ввести специальный налоговый режим на доходы от использования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), в частности, снизить ставку по налогу на прибыль для экспортно ориентированных IT-компаний с нынешних 20% до 5%. Об этом ТАСС сообщила вице-президент "Опоры России" Наталья Золотых.

"Наше предложение относится к тем, кто имеет интеллектуальную собственность (патенты, охраняемые программы для ЭВМ и базы данных и другие охраняемые результаты исследований и разработок) и является экспортером. Это специальная мера, направленная на поддержку экспортно ориентированных IT-компаний, обеспечивающих правовую охрану своей интеллектуальной собственности", - пояснила Золотых.

В бизнес-объединении указывают, что снижение налоговой ставки приведет к росту налогооблагаемой базы. Предлагается "снизить налоговую ставку по налогу на прибыль для экспортеров исключительных прав на результаты исследований и разработок в сфере информационных технологий с 20% до 5%", говорится в материалах "Опоры России".

Ожидается, что использование этого механизма в России будет способствовать притоку налоговых платежей в бюджет РФ в размере 5% прибыли от распоряжения правами на РИД, которые сейчас, как указывают в "Опоре России", размещаются в иностранных юрисдикциях.

Предложение "Опоры России" - одно из системы мер, направленных на стимулирование процесса создания малых инновационных компаний и усиления механизмов правовой охраны результатов исследований и разработок.

О налоговом маневре для IT

В настоящее время действует закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее чем семи сотрудников.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев 12 февраля сообщил, что по результатам обсуждения с разработчиками сформирован второй пакет мер поддержки российских IT-компаний, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты. Ожидается, что его примут в марте.