Эксперты считают, что в РФ рост стоимости продуктов в январе стал максимальным за пять лет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Годовой рост потребительских цен на продовольственные товары в России в январе 2021 года оказался максимальным за последние пять лет, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ранее Росстат сообщил, что в среднем стоимость продуктов питания в России выросла в январе на 1,07% в месячном выражении и на 7,57% в годовом.

"Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7%, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет", - говорится в исследовании.

Эксперты указали, что выше инфляция была лишь в январе 2016 года (9,18% в годовом выражении), когда российская экономика выходила из финансового кризиса.

По оценкам аналитиков, продукты в январе дорожали сильнее в небогатых регионах с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду, в благополучных регионах продовольственная инфляция, напротив, была ниже.

Цены на продукты в 2020 году

Аналитики указывают, что рост цен на продовольствие ускорялся на протяжении всего 2020 года. "Причем если в начале года еда дорожала меньшими темпами по сравнению с общей инфляцией, то с апреля, после начала периода нерабочих дней и самоизоляции, рост цен на продукты опередил индекс потребительских цен на все товары и услуги", - отметили в FinExpertiza.

Подорожание продовольствия в пандемическом году было обусловлено ростом мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, снижением урожая плодоовощных и падением курса рубля говорится в исследовании. "Повышение экспортных цен на пшеницу и зерновые привело к их удорожанию на внутреннем рынке, что отразилось не только на стоимости муки и круп, но и транслировалось на стоимость кормов, а значит - мяса, молока и другой продукции животноводства", - считают эксперты.

Кроме того, невысокая урожайность из-за неблагоприятных погодных условий привела к росту цен на овощи, дополнительно этому способствовали импортные ограничения, в частности - на ввоз томатов. Также из-за ослабления курса рубля подорожали все импортируемые товары и сырье, в том числе используемое в пищевой промышленности оборудование.

В FinExpertiza указывают, что во время первой волны пандемии многие поставщики не стали существенно повышать ценники, несмотря на удорожание товаров на внешних рынках. "Однако впоследствии рыночная конъюнктура и ослабление курса рубля стали постепенно отражаться на ценах внутри страны, и этот эффект еще не исчерпан, поэтому стоимость продовольственных товаров может продолжить расти. Кроме того, из-за госрегулирования цен на отдельные продукты рынок могут ожидать неприятные сюрпризы, такие как разбалансировка спроса и предложения, дефицит и ценовые всплески", - отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Стоимость продуктов в регионах

Рост цен на продукты в регионах РФ варьировался в январе от 3% до 10,9%, то есть отличался в 3,6 раза, подсчитали в FinExpertiza.

Сильнее всего продукты подорожали в Дагестане, где в январе рост цен на продовольствие в годовом выражении составил 10,85%, в Саратовской области (на 10,2%), Адыгее (на 9,7%), Рязанской области (на 9,24%), Кабардино-Балкарии (на 9,06%), Хакасии (на 9,04%), Калмыкии (на 8,96%), Калужской области (на 8,9%), Брянской области (на 8,78%) и Северной Осетии (на 8,77%). "Это небогатые регионы, доходы населения там ниже среднероссийского уровня. Кроме того, в этих субъектах доля трат домохозяйств на еду выше, чем в среднем по стране (за исключением Калужской области)", - пояснили эксперты.

При этом менее всего продукты подорожали в Чукотском автономном округе (на 3%), Ненецком автономном округе (на 4,5%), Томской области (на 4,7%), Якутии (на 5%), Камчатском крае и Москве (на 5,1%), Мурманской (на 5,2%), Новосибирской областях (на 5,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (на 5,75%) и Ленинградской области (на 5,77%).

"Шесть из этих регионов являются лидерами по доходам населения, в двух - Ленинградской области и Новосибирской области - благосостояние жителей находится несколько ниже среднероссийского уровня и лишь в Якутии и Томской области доходы населения значительно отстают от средних значений. Доля расходов на еду жителей этих десяти регионов, кроме Чукотки и Ленобласти, ниже, чем в среднем по России", - отметили в FinExpertiza.