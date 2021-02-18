"Газпром" стал самой упоминаемой российской компанией в зарубежных СМИ в 2020 году

Эксперты проанализировали упоминаемость в прессе первой сотни рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600. Их медийное присутствие в зарубежных изданиях оценивалось по базе СМИ LexisNexis.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл" возглавили список самых упоминаемых крупнейших российских компаний в зарубежных СМИ в 2020 году. Рейтинг был подготовлен компанией LexisNexis специально для ТАСС.

Отмечается, что "Газпром" неизменно занимает лидирующие позиции в публичном поле (27 209 упоминаний). В первую очередь зарубежные СМИ интересует строительство "Северного потока - 2", поставки газа в Сербию и Боснию и Герцеговину, тема формирования цены на природный газ при поставках в Белоруссию.

Второе место рейтинга заняла компания "Роснефть" (14 179 упоминаний), ключевыми темами вокруг которой стали прекращение деятельности компании в Венесуэле и подписание сделки с Indian Oil на поставку в Индию 2 млн тонн нефти. На третьем месте рейтинга - "Лукойл" (10 831 упоминание): в зарубежных СМИ сообщалось о соглашении по приобретению 40% в сенегальской компании Cairn Energy и о поставке смазочных материалов для завода MAN по производству двигателей в городе Нюрнберг (Германия).

Кроме того, зарубежные СМИ проявляют интерес к "Яндексу" (7 733 упоминания) и его инновационным разработкам (например, по использованию робота для доставки еды). В поле зрения изданий попало и заявление представителей компании об угрозе ухудшения инвестклимата из-за законопроекта по ограничению до 20% доли иностранного капитала в российских компаниях, предлагающих услуги потокового онлайн-видео.

Инфоповодами также стали решение "Аэрофлота" (6 661 упоминание компании) отсаживать пассажиров, отказывающихся надевать маску, финансовые показатели Сбербанка (6 296 упоминаний), его планы по выпуску криптовалюты, по расширению банковского бизнеса в России, Белоруссии и Казахстане, авария "Норникеля" (3 617 упоминаний компании в СМИ) в Норильске и шаги компании после происшествия и др. В первую десятку рейтинга также вошли "Евраз" (6 014 упоминаний), Росатом (5 390 упоминаний), "Русал" (4 268 упоминаний), "Мегафон" (3 626 упоминаний).