Доходы от туризма курортного города Санья за "золотую неделю" превысили $427 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Доходы от туризма города Санья на южном побережье острова Хайнань в период праздников по случаю наступления года Белого быка по лунному календарю (с 11 по 17 февраля) превысили 2,76 млрд юаней (примерно $427 млн по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 141%. Об этом сообщило в четверг муниципальное управление туризма, культуры, радиовещания и спорта.

"В период праздников компетентные ведомства во всех районах Санья содействовали активному выполнению рабочего графика, установленного администрацией города, - говорится на странице ведомства в социальной сети WeChat. - Доходы от туризма за "золотую неделю" выходных составили более 2,76 млрд юаней, увеличившись на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Согласно опубликованным данным, за семь дней город принял свыше 743 тыс. туристов, что на 14% больше, чем за тот же промежуток времени в 2020 году. "Таким образом, динамика роста доходов намного превзошла темпы увеличения количества отдыхающих", - отмечается в заявлении.

По данным властей, праздники в Санья прошли без крупных происшествий. Загруженность номерного фонда отелей в городе составила около 61%, а в районах, пользующихся повышенной популярностью у туристов, превысила 74%.

Санья считается одним из ведущих китайских курортов и славится своим превосходным климатом. Городские пляжи и многочисленные достопримечательности круглый год привлекают отдыхающих как из других регионов КНР, так и со всего мира. Туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения, которое по уровню благосостояния лидирует среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции Китая.