Чистая прибыль "Газпром нефти" за 2020 год превысила 117 млрд рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" получила по итогам 2020 года чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере более 117 млрд рублей, что в 3,4 раза меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом прибыль в четвертом квартале выросла в 2,9 раза по сравнению с третьим кварталом и достигла 81,506 млрд рублей, сообщает компания.

"На финансовые показатели компании в 2020 году оказали влияние снижение цен и спроса на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках, а также ограничительные меры в условиях COVID-19", - отмечает компания.

Выручка "Газпром нефти" в 2020 г. сократилась на 19,5%, до почти 2 млрд рублей. Показатель EBITDA компании за отчетный период уменьшился на 41,6% - до 415,4 млрд руб. Операционный денежный поток сократился на 15,1% - до 517 млрд руб. Объем капитальных затрат снизился на 5,8%, до 449,2 млрд рублей.

"Мы не только продемонстрировали чистую прибыль по итогам этого сложного года, но и сохранили объем добычи на уровне 2019 года - за счет эффективного управления активами и роста добычи газа. Несмотря на волатильность рынков, "Газпром нефть" продолжила практику выплаты промежуточных дивидендов и увеличила общий размер средств, направляемых на дивиденды, до 50% от чистой прибыли по МСФО. Результаты нашей работы в 2020 году подтверждают, что компания не только своевременно отреагировала на кризис, но и стала более эффективной", - сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.