Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о поставках и транзите газа

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по белорусской территории. Соответствующий указ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале.

Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. "Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в тексте документа. Протокол будет временно применяться по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся.

В конце декабря прошлого года Минэнерго Белоруссии сообщило, что цена на газ для республики в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м. В 2020 году она была $127 за тыс. куб. м. В ведомстве отмечали, что согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.

Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение.