"Газпром нефть" в 2020 году незначительно снизила добычу углеводородов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" сохранила объем добычи углеводородов в 2020 году практически на уровне 2019 года - показатель незначительно сократился с 96,1 млн тонн н.э. в 2019 году - до 96,06 млн тонн н.э. в 2020 году. Это следует из операционных результатов компании по итогам 2020 года.

Добыча нефти в 2020 году снизилась на 4,3%, до 60,52 млн т из-за ограничений соглашения "ОПЕК+". "Газпром нефть" также снизила объем переработки нефти на 2,6%, до 40,39 млн тонн.

Объем добычи газа в 2020 году вырос на 5,5% год к году, рост обеспечен вводом новых скважин на месторождениях "Арктикгаза" и на Новопортовском месторождении, запуском производственных мощностей по повышению уровня полезного использования попутного нефтяного газа на месторождениях в Томской и Оренбургской областях, вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО, говорится в сообщении компании.

Доказанные запасы нефти и конденсата выросли на 5,3%, - до 7,267 млрд баррелей, газа на 70% - до 49,483 трлн куб. футов.

"В 2020 году "Газпром нефть" продолжила активное развитие ресурсной базы. Значительный прирост запасов по группе обеспечен включением в ресурсную базу компании запасов нефтяных оторочек, неоком-юрских газовых и газоконденсатных залежей месторождений ПАО "Газпром", разрабатываемых в рамках долгосрочных рисковых операторских договоров", - говорится в сообщении.