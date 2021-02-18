"Нафтогаз" назвал противодействие "Северному потоку - 2" вопросом жизни и смерти для Киева

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что для Киева недопущение достройки и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" является вопросом жизни или смерти.

"Остановить "Северный поток - 2" - это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан", - написал он в Facebook. По словам главы компании, Украина является "важным транзитером газа" в Германию, Италию и Францию, а газотранспортная система страны - часть "системы обороны" Украины.

Он предположил, что как только у российской стороны появится физическая возможность полностью перенаправить газовые потоки в обход Украины, то ГТС страны станет "просто сетью газопроводов".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нападки на "Северный поток - 2" объясняются попытками заставить РФ платить за геополитический проект Запада на Украине.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Газета Financial Times сообщала ранее, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении этого газопровода. По информации издания, в частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит ФРГ самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.