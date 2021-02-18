ЦБ аннулировал лицензию у московского банка "ПСА Финанс Рус"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 18 февраля 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "ПСА Финанс Рус". Банк, не являющийся участником системы страхования вкладов, занимал 296-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.