"Магнит" планирует довести долю онлайн-продаж до 5% к 2025 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Доля онлайн-продаж в общем обороте "Магнита" к 2025 году превысит 5%, говорится в презентации ретейлера.

"Магнит" выполняет более 8 тыс. онлайн-заказов в сутки в 86 городах, однако к 2025 году компания планирует построить e-grocery платформу, способную поддерживать не менее 5% оборота ретейлера. Предполагается, что онлайн-платформа станет частью омниканального предложения для покупателей.

"Магнит" запустил доставку товаров в конце 2020 года, сейчас работает с шестью онлайн-проектами доставки - доля в обороте оценивается в 0,15% (экстраполированная годовая выручка онлайн-сегмента составляет 2 млрд руб., исходя из оборота за декабрь, при розничной выручке в 1,5 трлн руб. по итогам 2020 года).

Офлайн-продажи

Кроме того, компания планирует до 2025 года открывать в год 1-1,5 тыс. магазинов "у дома", 750-1000 магазинов дрогери.

План органического роста до 2025 года предполагает также открытие в год порядка 5-15 супермаркетов и суперсторов. Экспансия "Магнита" будет дополнена точечными сделками M&A, обеспечивающими рост стоимости бизнеса. Компания намерена продолжить развивать свои основные форматы - магазины "у дома", супермаркеты и суперсторы, магазины дрогери и аптеки, а также новые - дискаунтеры "Моя цена", небольшие городские магазины "Магнит сити" и киоски "Магнит Go", c перспективой превращения их в крупные сегменты своего бизнеса.

Дивидендные выплаты

"Магнит" намерен в 2021-2025 годах обеспечить высокую доходность компании и стабильную выплату дивидендов.

"Фокус на высокой доходности и создании дополнительной ценности для акционеров, обеспечивающей стабильную выплату дивидендов", - отмечается в презентации.

За 9 месяцев 2020 года "Магнит" выплатил почти 25 млрд руб. в качестве дивидендов.

В компании рассчитывают, что благодаря стратегии в период с 2021 года по 2025 год рентабельность EBITDA будет стабильно стремиться к уровню 8%, позволяющему нарастить денежный поток.

"Магнит" также планирует поддерживать уровень долговой нагрузки на комфортном уровне 1,5х Чистый долг/EBITDA.

Финансовые результаты

Чистая розничная выручка "Магнита" по итогам 2020 года увеличилась на 13,3% относительно предыдущего года и составила 1,5 трлн руб., а чистая прибыль возросла более чем вдвое, до 37,8 млрд руб.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 109,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA ретейлера в 2018 году была на уровне 7,2%, в 2019 году - 6,1%. В 2020 году показатель составил 7%.

Акционерный капитал "Магнита" разделен на 101,9 млн акций. Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. Группа ВТБ приобрела 29,1% акций "Магнита" у Галицкого в 2018 году. В том же году ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. Структуры владельца Marathon Group Александра Винокурова в настоящее время владеют порядка 16,8%.