Власти Крыма заявили, что возводимая Украиной дамба не доставит региону проблем

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство Украиной дамбы на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды в Крым, не создаст проблем полуострову. Вопрос с обеспечением водой здесь постепенно решается без участия Украины, заявил в четверг ТАСС первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время встречи с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил, что Киев планирует достроить дамбу, которая исключит возможность подачи воды в Крым.

"Мы неоднократно заявляли, что Северо-Крымский канал и подача воды из Украины - это уже забытая история, и она никому не интересна у нас в Крыму. Но своими действиями они еще раз хотят обратить внимание на то, что они создают "проблемы" для Крыма. Для Крыма проблемы этим не создаются", - сказал Фикс. Первый вице-спикер отметил, что власти России приняли меры и постепенно решают вопросы с обеспечением полуострова водой.

О том, что власти России обеспечат устойчивое водоснабжение Крыма без участия Украины, заявил в четверг глава региона Сергей Аксенов. "Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте". Глава Крыма добавил, что "водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова, и все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание".

Также Аксенов отметил, что "украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны". "Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным "мегапроектом", которым был так называемый "европейский вал" экс-премьера Яценюка", - добавил глава республики.

Председатель украинской общины полуострова, член общественной палаты республики Анастасия Гридчина отметила, что "в Крым почти 7 лет не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, но правительство РФ и правительство Крыма создало комфортные условия для жителей полуострова". "Поэтому мы не чувствуем нехватки воды. Для Киева, по их мнению, тема воды - это козырь в рукаве, которым они каждый раз могут размахивать. Но хочется дать совет, что пора смотреть в будущее, украинская вода Крыму не нужна", - считает Гридчина.

О вододефиците

В марте 2014 года после политического кризиса и государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.