Коллекторы Сбербанка внедрили систему распознавания эмоций должников по голосу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Коллекторское агентство Сбербанка начало применять метод анализа голосов и эмоций должников, сообщает РБК со ссылкой на слова гендиректора "АктивБизнесКонсалт" (АБК) Дмитрия Теплицкого.

"Сбербанк совместно со своим дочерним коллекторским агентством "АктивБизнесКонсалт" (АБК) начал применять в call-центрах новый метод анализа голосов должников", - говорится в материале.

Технология позволяет оценить интонации клиентов во время телефонных разговоров и их эмоции для создания дальнейшего сценария диалога.

Исследования в этой области начались два с половиной года назад, а в промышленную эксплуатацию были внедрены в конце 2020 года. Разработчиком технологии стала "дочка" коллекторской компании VS Robotics. В Сбербанке подтвердили использование сервиса при взыскании задолженности физических лиц.

В материале отмечается, что система распознавания эмоций не влияет на контактность абонентов, но сказывается на качестве контакта, система позволяет предсказывать развитие разговора с вероятностью 80%.

В "Сбере" разработку считают перспективной, отмечая, что она позволяет составить более полный портрет клиента, выявить степень его удовлетворенности, его эмоциональное состояние. При этом система может считывать эмоции не только должников, но и взыскателей, чтобы заранее выявлять выгорание и переутомление работников и принимать меры.

Кроме того, в 2021 году Сбербанк планирует запустить новые пилотные проекты, связанные с технологией распознавания эмоций. В частности сервис будет встроен в функционал робота-коллектора - автоматизированной системы, которая сейчас работает с некоторыми группами должников Также АБК планирует продавать технологию другим компаниям, не только финансового сектора.