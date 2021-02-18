ЦБ заявил, что банковская система России готова к отмене послаблений с 1 июля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская банковская система готова к выходу из регуляторных послаблений, которые действуют до 1 июля 2021 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи кредитных организаций с руководством ЦБ.

"Противопоказаний для сворачивания антикризисных мер нет. И, на наш взгляд, выход по реструктурированным кредитам из регуляторных послаблений должен произойти в ранее объявленный срок - 1 июля", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что в России послабления для банковской системы были гораздо шире, чем в других странах.

Послабления Центробанка, по ее словам, в прошлом году высвободили капитал для банков на 1 трлн руб., что эквивалентно расширению кредитования на 10 трлн руб. "Те решения, которые мы принимали, - обращается внимание в основном на регуляторные послабления. Среди этих изменений были временные, из которых мы будем выходить. Но в 2020 году были и системные регуляторные изменения. Эти системные регуляторные изменения также привели к высвобождению капитала для банков. <…> По нашей оценке, эти решения высвободили в прошлом году капитал на сумму 1 трлн рублей, что по сути эквивалентно возможности расширения кредитования на 10 трлн рублей", - сказала Набиуллина.

Глава регулятора добавила, что российская банковская система прошла 2020 год достойно, оказала помощь экономике. "Банковская система достойно прошла прошлый год. Речь идет не только о том, что сама банковская система сохранила устойчивость, но и то, что она выполнила свою миссию, оказала существенную поддержку экономике, реструктурируя кредиты, выдавая новые кредиты", - сказала она.

Набиуллина напомнила, что рост корпоративных кредитов в 2020 году составил 10% (почти двукратный рост к 2019 году), кредиты малому бизнесу выросли на порядка 20%, ипотечное кредитование выросло более чем на 20%.

Экономика находится на стадии возвращения к нормальному функционированию, отметила глава Банка России. От антикризисного режима ЦБ возвращается к решению отложенных во время пандемии задач, сказала она.