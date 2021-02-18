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Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей

Льготная программа на текущих условиях оказалась не очень востребованной, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Критерии льготной ипотеки для молодых семей можно расширить, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

"Мы видим, что льготная программа для молодых семей не очень востребована, не очень большие суммы идут. Можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, а субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей. То есть такие более широкие программы в целом по молодым семьям, по молодым специалистам, сельской ипотеке. Программы могут быть постоянными и льготными", - сказала она.

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