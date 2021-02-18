Федеральные театры заработали в 2020 году почти 5 млрд рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские федеральные театры заработали в прошлом году на фоне ограничений из-за пандемии почти 5 млрд рублей, их посетили более 2,2 млн человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Доходы от платных услуг федеральных театров Российской Федерации в 2020 году составили 4,95 млрд рублей. При этом количество посетителей российских театров составило свыше 2,2 млн человек", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что доходы театров за прошлый год сократились по сравнению 2019 годом. Это связано с приостановкой деятельности театров весной, а позднее - с ограничениями заполняемости залов.

"Благодаря мерам поддержки, реализованным совместно с правительством России и профессиональным сообществом, культурные институции смогли стабильно пройти непростой период, связанный с ограничениями из-за пандемии, и вернуть зрителя в залы после возобновления своей работы", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова приводят в пресс-службе.

В Минкультуры также напомнили, что учреждениям культуры не был уменьшен объем финансирования госзадания, несмотря на невыполнение по нему основного показателя - количества посетителей. Как позднее сообщала Любимова, в этом году Минкультуры также не планирует сокращать объем финансирования государственного задания для учреждений культуры.