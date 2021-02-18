Дворкович сообщил о нехватке фондов для развития стартапов в России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Основные проблемы развития инноваций в РФ связаны с отсутствием достаточного количества посевных фондов, которые инвестируют в стартапы на ранней стадии, на этапе идеи, и нехваткой механизмов внедрения решений таких компаний. Об этом в четверг сообщил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович на онлайн-конференции "Skolkovo Regions. Инновационная вакцина для экономики регионов".

"Я могу сказать, чего не хватает. Мы идем по правильному пути, но сделали далеко не все необходимое. У нас до сих пор нет мощной инфраструктуры посевных фондов. Эта фаза инновационной цепочки у нас почти провалена, и у нас не хватает ни финансовых, ни сервисных инструментов, чтобы поддерживать эту стадию развития стартапов", - сказал Дворкович.

По его словам, также для развития инноваций не хватает масштабного внедрения высокотехнологичных решений российских стартапов. Так, сейчас есть довольно много команд, которые смогли обеспечить использование решений на практике в пилотном режиме, в отдельных регионах, однако многие из этих решений заслуживают именно масштабного бизнеса, использования и в рамках всей страны, и с выходом на зарубежные рынки.

"Еще пять лет назад это не было актуально, у нас просто не было такого набора конкурентоспособных продуктов. А сейчас это является самым актуальным вопросом. Мы должны делать и все то же, что делали, создавая новый пайплайн (конвейер) стартапов в регионах, соединяя стартапы с наукой, с университетами, продолжать создавать инфраструктуру и объединять усилия с другими институтами развития в рамках группы ВЭБ.РФ. Но одновременно должны сфокусироваться на том, что не сделали - посевная стадия и стадия масштабного внедрения", - пояснил Дворкович.