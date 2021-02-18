В Госдуму внесли законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости. Об этом в четверг сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. При этом дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Также поправки обязывают ряд работодателей - федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

Как указывается в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении ТАСС, целью документа является совершенствование государственной политики в области занятости населения. "Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг, а также задачами комплексной модернизации государственной службы занятости", - отмечают авторы инициативы.

По словам одного из них, спикера Госдумы Вячеслава Володина, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан и упростит для работодателей поиск персонала. "Кроме того, повысится качество и оперативность работы служб занятости. Например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, - снижению безработицы", - уверен политик.

Он также назвал законопроект серьезным шагом к формированию "единого, открытого и прозрачного рынка труда", отметив его особую важность для людей с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного опыта работы и граждан предпенсионного возраста. Депутаты обсудят инициативу с работодателями, профсоюзами и экспертами, заверил председатель нижней палаты.

Модернизация системы занятости

Еще один из разработчиков документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает поправки первым шагом к масштабной модернизации системы занятости и формированию единого рынка труда. "Во многом они закрепляют лучшие, но пока временные практики, сложившиеся в ковидный период. В первую очередь речь идет о развитии онлайн-сервисов при обращении граждан и работодателей в службы занятости, что, конечно же, упростит и усовершенствует действующие процедуры трудоустройства. Большинство вопросов можно будет решать дистанционно, это сэкономит всем и время, и силы", - сказал он журналистам.

Парламентарий заметил, что единая цифровая платформа объединит в себе весь спектр госуслуг в этой сфере. "Ожидаем существенного расширения единого банка вакансий. Наша цель - чтобы люди максимально быстро и без лишней бюрократии могли найти себе новую работу", - подчеркнул единоросс.

Среди важных изменений Турчак назвал запуск дистанционной формы оказания госуслуг наравне с очным приемом, введение механизмов электронного взаимодействия работодателей, граждан и службы занятости, а также расширение банка вакансий. "Законопроект предусматривает утверждение стандартов работы центров занятости и мониторинг их исполнения в регионах, согласование с федеральным центром кандидатур руководителей региональных органов власти в сфере занятости", - уточнил Турчак, которого цитирует пресс-служба СФ.

Кроме того, продолжил сенатор, документ позволит исключить неоднозначное толкование условий социальных выплат, поддержит безработных в открытии своего дела, а также расширит возможности для пенсионеров пройти профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания. "Кроме того, цифровая платформа поможет региональным органам власти организовывать взаимодействие по вопросам политики занятости с частными агентствами по подбору персонала, различными общественными организациями. Перенос общественных работ из категории обязательных госуслуг в категорию полномочий позволит регионам более гибко подходить к их организации", - отметил Турчак.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания.

В новость были внесены изменения (12:19 мск) - добавлены подробности.