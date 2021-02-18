Более 3,3 тыс. заявок поступило на участие в программе создания креативных пространств

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 3,3 тыс. заявок из 80 регионов России поступило на участие в программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий Rurban Creative Lab. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ. Цель проекта - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей.

"На участие из 80 российских регионов поступило 3 339 заявок. Всего в конкурсном отборе приняли участие жители из 575 населенных пунктов РФ. Наибольшее количество заявок на участие в Rurban Creative Lab поступило из Бурятии (231), Иркутской области (171), Республики Коми (158), Красноярского (143) и Краснодарского (123) краев", - сказали в пресс-службе.

Программа Rurban Creative Lab рассчитана на два этапа. До 14 марта пройдет онлайн-марафон, по его итогам отберут десять команд - региональных продюсерских центров, которые получат возможность принять участие в очной части лаборатории и вместе с экспертами запустить в своих регионах креативные кластеры.

С 22 марта по 26 сентября мероприятия Rurban Creative Lab пройдут в очной форме. Каждый региональный продюсерский центр запустит три креативных кластера трех разных типов на трех разных территориях.

Сегодня более половины российских креативных общественных территорий расположено в Москве, а в большинстве городов страны подобных пространств нет до сих пор, сказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, слова которой привела пресс-служба.

"Участники программы Rurban Creative Lab подробно изучат ситуацию с творческими индустриями в своем регионе, смогут разработать финансовую и бизнес-модели развития креативного кластера в промзоне или заброшенном здании, повысят уровень своих профессиональных компетенций. Они также смогут стать частью команды продюсерских центров и уже до конца года открыть в своем регионе самые необычные и атмосферные пространства, которые очень быстро станут популярны у местных жителей и изменят жизнь в городах и селах к лучшему", - сказала она.

Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов отметил, что городские кластеры с творческой составляющей могут стать яркими точками притяжения для горожан и туристов, пространствами, улучшающими городскую среду вокруг.

"Создание таких пространств невозможно без активного участия местных социокультурных сообществ. Поэтому ДОМ.РФ совместно с АСИ реализует это поручение президента в формате лабораторий, привлекая специалистов этих регионов, чиновников и потенциальных инвесторов. Только с их помощью можно превратить заброшенную территорию, используемую не по назначению, в креативное пространство. Специалисты ДОМ.РФ, со своей стороны, расскажут участникам о финансовой основе процессов вовлечения неиспользуемых земельных участков, оценке потенциала таких территорий", - отметил Финогенов.