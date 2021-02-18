ЦБ в ближайшее время подведет итоги общественных консультаций по цифровому рублю

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России в ближайшее время подведет итоги общественных консультаций и займется разработкой более подробной концепции цифрового рубля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ.

"В ближайшее время мы подведем полный итог общественных консультаций. Затем разработаем более подробную концепцию цифрового рубля и в начале лета будем ее обсуждать с обществом, с участниками рынка, с банками", - сказала она и добавила, что следующим шагом будет непосредственно создание прототипа платформы цифрового рубля и его тестирование.

В середине октября 2020 года регулятор представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.