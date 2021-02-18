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ВТБ внедряет новую систему защиты клиентов от мошенничества на основе ИИ

Новый система защиты позволяет предотвратить попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате, при оплате в магазине, оплате онлайн, использовании "ВТБ онлайн"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ создал новую систему зашиты против мошеннических атак на карты на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ внедряет новую модель на основе искусственного интеллекта для предотвращения мошеннических операций по картам: обученный на более 10 тыс. параметров алгоритм машинного обучения выявляет в 1,5 раза больше попыток злоумышленников совершить мошеннические операции по сравнению с ранее действовавшими системами", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что разработанная модель способна за несколько миллисекунд на основании всех доступных массивов big data проанализировать операцию и при обнаружении потенциальной опасности направить клиенту дополнительное уведомление для подтверждения. При этом для ярко выраженной опасности операция будет приостановлена и клиенту поступит рекомендация обратиться в банк для уточнения ситуации.

Новый система защиты позволяет предотвратить попытки мошенничества в любом канале использования карты: в банкомате, при оплате в магазине, оплате онлайн, использовании "ВТБ онлайн". 

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