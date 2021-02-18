Россияне в 2020 году потратили 3,221 трлн рублей на онлайн-покупки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский рынок интернет-торговли достиг 3,2 трлн рублей в 2020 году, что на 58,5% больше показателя 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Россияне оформили покупок в российских и зарубежных интернет-магазинах на 3,221 трлн рублей в 2020 году, что на 58,5% больше аналогичного показателя прошлого года", - сообщили в АКИТ. При этом оборот внутреннего рынка электронной коммерции практически удвоился по сравнению с 2019 годом и достиг 2,781 трлн рублей против 1,446 трлн руб. в 2019 году. В 2021 году, по прогнозу, общий объем рынка электронной коммерции может достигнуть 3,745 трлн рублей, из которых 3,226 трлн придется на российские интернет-магазины и маркетплейсы.

В общем объеме продаж розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%. Доля 10,2% за первое полугодие 2020 пока остается историческим максимумом. Доля локального рынка в 2020 году увеличилась до 86%, на трансграничную торговлю приходится лишь 14% (в 2019 году - 71% и 29% соответственно). "Такое значительное снижение доли трансграничного рынка связано с пандемией - какое-то время этот канал работал с перебоями, с ограничениями грузоперевозок, сроки доставки покупок были увеличены", - пояснили в АКИТ.

"Год назад было трудно предположить, что объем рынка интернет-торговли может так вырасти и мы преодолеем планку в более чем 3 триллиона рублей. Пандемия подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, востребованных у россиян, например экспресс-доставки. Мы увидели "логистику в логистике", когда конкуренты - сервисы доставки представлены друг у друга на сайтах, неожиданные коллаборации - монобрендовые магазины, имеющие свой интернет-канал, выставляются на других электронных площадках. Мы осваиваем новые форматы продаж, например live-commerce. Текущий год, скорее всего, не будет отличаться таким взрывным ростом, однако, уверен, что он принесет нам еще более удивительные форматы, услуги и объединения", - отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Популярные товары и средний чек

В топ-5 товарных категорий 2020 года на локальном рынке вошли: электроника и бытовая техника (28,2%); одежда и обувь (21%); продукты питания (10,2%); мебель и товары для дома (9,2%); красота и здоровье (5,6%). Из зарубежных магазинов чаще всего заказывали одежду и обувь (31,6%), технику и электронику (21,5%), товары для детей, творчества, инструменты и садовую технику, книги и товары из зоомагазинов - 12,8%, мебель и товары для дома (8,6%), продукты питания (7,7%), товары для красоты и здоровья (6,1%), автозапчасти и аксессуары (5,5%).

Самый высокий средний чек отмечен в категории техники и электроники для локального рынка - рост по сравнению с 2019 годом на 14%, до 8,8 тыс. рублей. Для трансграничного рынка средний чек составил 10 тыс. рублей. В зарубежных интернет-магазинах без учета покупок с AliExpress самый высокий средний чек пришелся на аптечные товары (21,7 тыс. рублей, вырос к 2018 году на 23,7%, данных за 2019 год нет). В российских аптеках средний чек оказался на уровне 2,3 тыс. рублей. Средний чек на одежду и обувь в 2020 году на локальном рынке составил 2 тыс. рублей (снизился к 2019 году почти в 2 раза), а на трансграничном - 11,8 тыс. рублей (рост к 2019 году в 2 раза).

Распределение рынка интернет-торговли в 2020 году, показывает, что к покупкам в онлайн все активнее подключаются регионы (локальный рынок): Москва (24,7%), Московская область (8,3%), Санкт-Петербург (7,5%), Свердловская область (2,5%), Ростовская (2,3%), Татарстан (2,1%), Самарская и Нижегородская области (по 1,9%), Красноярский край (1,6%).

Об АКИТ

АКИТ создана в 2012 году и объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 50% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ сегодня входят 60 компаний.