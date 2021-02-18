ЦБ считает необходимым ввести законодательное регулирование плавающих ставок по кредитам

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России считает необходимым ввести законодательное регулирование плавающих ставок по кредитам для физлиц, изучает международный опыт. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

"Плавающие ставки по кредитам физическим лицам. Банки заинтересованы в том, чтобы эффеткивно управлять своим процентным риском. И, на самом деле, мы приветствуем то, что банки внимательно смотрят за процентным риском. Это тот риск, который нельзя не доучитывать, но перекладывать эти риски на заемщиков - физических лиц полностью мы считаем было бы неправильно, особенно по долгосрочным кредитам. <…> Сейчас мы внимательно изучаем международный опыт регулирования плавающих ставок, он разнообразный: там есть и запреты, и какие-то пределы по плаванию. И нам нужно вводить это регулирование в законодательство", - сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора подчеркнула, что клиенты банков могут недооценивать свои риски на фоне возможности повышения процентной ставки по кредиту.

Ранее Банк России предостерег кредитные организации от выдачи кредитов с плавающей ставкой заемщикам, которые могут не до конца оценивать свои риски.