"Сбер" начал выбор инвестора для головной компании "Евроцемента"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Сбер" приступил к публичному выбору покупателя для головной компании "Евроцемента" и переуступке прав требований, говорится в сообщении банка.

18 февраля начинается проведение открытой конкурентной процедуры в электронной форме, к которой приглашаются все заинтересованные компании и предприниматели.

Организатором процедуры выступит Российский аукционный дом.

Подвести итоги намечено в начале апреля.

В ноябре 2019 года стало известно, что ВТБ заключил сделку по выкупу долга горно-металлургической компании "Мечел" перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей. Сделка была проведена в формате обмена долгов между банками. Согласно ее условиям, Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" перед ВТБ, размер которого не раскрывается. По данным РБК, чистый долг "Евроцемент груп" в 2016 году достигал 100 млрд рублей, из которых Сбербанку компания была должна около 65 млрд рублей.

В октябре 2020 года "Сбер" консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент".