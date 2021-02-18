Tesla отзывает "тысячи" машин из Германии из-за проблем с модулями памяти

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Tesla отзывает в Германии в мастерские "тысячи" своих автомобилей моделей S и X, выпущенных до марта 2018 года из-за проблем с модулями памяти. Об этом сообщила в четверг газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ.

В ведомстве указали на то, что у старых моделей Tesla со временем выходит из строя флеш-память в блоке управления и может произойти нерегулируемое отключение центрального экрана, что грозит блокировкой целого ряда функций.

"Tesla уведомила нас о том, что готова устранить проблему, отозвав машины на добровольной основе", - отметили в ведомстве. Точное число автомобилей, которые подлежат отзыву, не называется. Известно, что до января 2018 года в Германии было зарегистрировано около 7,5 тыс. моделей S и X.