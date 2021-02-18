В Госдуме обсудят увеличение отпуска за ненормированный рабочий день

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы вернутся к обсуждению темы ненормированного рабочего дня в части увеличения дополнительного отпуска для граждан, работающих в таком режиме. Об этом в четверг на брифинге журналистам сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, на прошлой неделе состоялось совместное заседание двух рабочих групп, по занятости и по изменениям в Трудовой кодекс. Депутат сослался на данные исследований, согласно которым "сплошь и рядом перевод на удаленную работу сопровождается переводом на ненормированный рабочий день, что фактически работодателями воспринимается как возможность беспокоить работника в любое время дня и ночи".

"Поэтому мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск", - сказал Исаев, напомнив, что сейчас такой отпуск составляет три рабочих дня дополнительно к основному. По мнению парламентария, это заставит работодателей задуматься, насколько выгодным для них будет перевод сотрудников на ненормированный день с учетом продления дополнительного отпуска.

Четырехдневная рабочая неделя

Идея введения в России четырехдневной рабочей недели не похоронена, но в условиях пандемии разговоры о ней несвоевременны, заявил Исаев. "Могу сказать, что эта идея, безусловно, не похоронена. Магистральный путь развития человечества - это сокращение необходимого рабочего времени", - сказал он.

По его словам, переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем должен сопровождаться увеличением зарплат. "И мы будем двигаться в этом направлении. Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производства, сейчас, в данный момент делает не очень своевременными подобного рода разговоры", - отметил единоросс.

Парламентарий подчеркнул, что задача перехода на четырехдневку сохраняется в стратегической перспективе. "Но мы реалисты и мы понимаем, что на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи защиты законных прав и интересов работников", - заключил Исаев.