Центробанк обсудит с участниками рынка необходимость перевода зарплаты по номеру телефона

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России в марте - апреле обсудит с участниками рынка необходимость масштабного введения сервиса перевода заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

"Мы договорились, что в марте - апреле проведем еще одну дискуссию на площадке АФТ (ассоциация "Финтех" - прим. ТАСС) для того, чтобы определиться. Если делать, то когда? Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, какой эффект он дает", - сказала Скоробогатова.

По ее словам, в следующем году сервис уже может быть запущен. "Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы - достаточно комфортный срок", - добавила Скоробогатова.

Зарплатное рабство

Сервис перевода заработной платы через СБП рассматривается в качестве одного из способов борьбы с так называемым зарплатным рабством.

Зарплатное рабство - это ситуация, когда работник лишен свободы выбора банка для перечисления зарплаты. Как правило, к этому приводит единая позиция работодателя и выбранного им зарплатного банка. В 2014 году президент России Владимир Путин одобрил внесение поправок в ст. 136 Трудового кодекса РФ, отменяющих зарплатное рабство и дающих работнику право требовать перевода зарплаты в удобный ему банк. Однако, как отмечают в ЦБ, проблема зарплатного рабства по-прежнему не решена. Так, все еще не устранены барьеры как со стороны работодателей, так и со стороны работников, которые препятствуют свободе выбора зарплатного банка.

О системе

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На текущий момент к СБП подключены более 200 банков.