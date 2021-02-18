Глава ФАС анонсировал кардинальные перемены в политике ведомства

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что со сменой руководства политика ведомства поменяется кардинально. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии "Антимонопольного форума 2021".

"Я думаю, что, конечно, [политика] поменяется, кардинально поменяется. Я думаю, что мы больше будем работать над тем, чтобы способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, экономическому росту и созданию понятных, прозрачных и долгосрочных условий, чтобы было равновесие интересов покупателей, производителей и защита интересов тех, кто нуждается в такой защите", - заявил он, отвечая на вопрос, поменяется ли политика ФАС со сменой руководства.

Шаскольский добавил, что задача ФАС - не штрафы, а, скорее, через антимонопольный комплаенс разъяснение участникам рынка, чтобы предостеречь их от ошибок, способствовать более быстрому росту предприятий.

"Мы в процессе обсуждения вышли на то, что многое будет меняться, и подходы меняются, и отношение к различным секторам экономики, и ситуациям. Те, кто переосмыслят подходы, будут дальше работать", - заявил он.

На вопрос ведущей сессии, сохранится ли старая команда, глава ФАС ответил: "возможно".

11 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы ФАС Максима Шаскольского, ранее занимавшего должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Игорь Артемьев, возглавлявший 16 лет Федеральную антимонопольную службу, назначен помощником председателя правительства.

После смены главы ФАС в ведомстве произошел ряд кадровых перестановок среди заместителей руководителя.