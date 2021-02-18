РЭО объяснил увеличение фонда оплаты труда сотрудников неравномерным финансированием

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госкомпания "Российский экологический оператор" (РЭО) объяснила увеличение фонда оплаты труда неравномерным финансированием. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании, комментируя сообщения СМИ о проверке Генпрокуратуры в связи со сверхвысокими зарплатами в РЭО.

"79,5 млн рублей - фонд оплаты труда, согласованный 25 апреля 2019 года наблюдательным советом РЭО на три месяца функционирования компании. По истечении трех месяцев, в отсутствие доведения дополнительного финансирования сверх утвержденных в апреле 2019 года 220 млн рублей на обеспечение деятельности, во избежание приостановления деятельности компанией в Минприроды России были направлены предложения по перераспределению средств по результатам сложившейся экономии по отдельным статьям затрат на фонд оплаты труда следующих двух месяцев", - говорится в сообщении.

Как добавили в РЭО, Минприроды вправе принимать решения о таких корректировках. Указанное увеличение фонда оплаты труда до 146,6 млн рублей за счет перераспределения по другим статьям затрат утверждено решением наблюдательного совета РЭО от 20 декабря 2019 года.

"Разумеется, мы проанализировали представление Генпрокуратуры и разработали план конкретных мероприятий. Этот план утверждается генеральным директором и будет представлен на совместное рассмотрение с участием представителей Генеральной прокуратуры РФ. По ряду пунктов внутри компании инициированы служебные проверки должностных лиц", - добавили в госкомпании.

В ней также отметили, что начальный период реформы в сфере обращения с отходами был связан со многими факторами, в числе которых: проблемы во множестве муниципалитетов и регионов, сложные и длительные бюрократические процедуры, отсутствие нормативно-правового регулирования, противоречия в решении ключевых вопросов развития отрасли со стороны участников процесса и многие другие.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.